Homem e mulher caem em golpe durante venda de motocicleta em Vilhena

Na terça-feira, 4 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de estelionato em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, os policiais entraram em contato com o senhor W., que relatou ter anunciado sua motocicleta à venda em uma rede social, quando foi procurado por um indivíduo que se identificou como J., interessado na compra.

Segundo a vítima, o suposto comprador informou que pretendia adquirir o veículo para utilizá-lo como parte do pagamento de um terreno.

Ele orientou que, ao apresentar a motocicleta à compradora, W., não mencionasse o valor da venda, pois ele negociaria o veículo por um preço superior.

Além disso, J., pediu que o vendedor dissesse à compradora que seria seu tio. Seguindo as instruções, W., levou a motocicleta até a residência de R., apontada como a interessada.

No local, R., demonstrou interesse e informou aos policiais que também havia sido enganada. Ela contou que viu o anúncio da motocicleta e conversou com J., via aplicativo de mensagens.

Durante a negociação, o golpista informou que o valor do veículo seria de R$ 6 mil, dos quais ela pagaria R$ 2 mil de entrada, com o restante parcelado.

Após o envio do veículo à residência, R., realizou um Pix de R$ 2 mil para uma conta em nome de T. G. O., indicada por J. Pouco tempo depois, W., percebeu que o valor não havia sido creditado em sua conta e retornou ao local, momento em que ambos constataram que haviam sido vítimas de um golpe.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que investigará o crime para identificar o responsável pela fraude.