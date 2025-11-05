Homem em surto psicótico e armado com faca é contido pela polícia em Pimenteiras

Na noite desta terça-feira, 4 de outubro, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo um homem em surto psicótico na Rua Francisco Mendes Nery, região central de Pimenteiras do Oeste.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a solicitante, avó do suspeito, informou que o neto é portador de esquizofrenia, estaria em crise dentro de casa. Diante da situação, foi solicitado apoio da guarnição de Cerejeiras, que se deslocou ao local.

Ao chegarem, os policiais precisaram arrombar a porta do quarto, onde o homem foi encontrado escondido debaixo da cama, segurando uma faca. Após diálogo com a equipe, ele concordou em receber atendimento médico e foi encaminhado ao hospital local, onde foi avaliado pelo médico plantonista.

Familiares relataram que o rapaz havia interrompido o uso da medicação prescrita pelo psiquiatra, o que estaria resultando em surtos cada vez mais frequentes e, desta vez, com o agravante de estar portando um objeto cortante.

Os policiais orientaram a família a buscar acompanhamento contínuo junto à rede de saúde básica, para garantir o tratamento adequado e evitar riscos à integridade do paciente e de terceiros.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para as devidas providências.