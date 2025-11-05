Homem embriagado é detido com simulacro de arma de fogo em Vilhena

Na tarde da última terça-feira, 4 de novembro de 2025, por volta das 14h, uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar informações sobre um indivíduo que estaria portando uma arma de fogo na cintura, nas dependências de um mercado localizado na Rua Fiorindo Santini, bairro Nova Esperança, em Vilhena.

No local, os policiais identificaram um homem com as características repassadas — barba, camisa cinza e mochila vermelha — posteriormente identificado como A.S.A., de 37 anos.

Durante a abordagem pessoal, realizada conforme os procedimentos operacionais padrão, foi localizado na cintura do suspeito um simulacro de arma de fogo tipo pistola.

Os policiais relataram que o homem apresentava visíveis sinais de embriaguez, como forte odor etílico e dificuldade de equilíbrio, não conseguindo relatar de forma coerente as motivações para estar com o objeto. Em falas desconexas, limitou-se a dizer ser “trabalhador rural” e que um terceiro “pretendia fazer mal à sua mãe”.

Diante dos fatos, A.S.A., recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado à autoridade policial plantonista para as providências legais cabíveis.

Durante a ocorrência, populares informaram que o conduzido era cliente antigo do estabelecimento e que uma bicicleta estacionada em frente ao local pertencia a ele. O veículo foi apreendido e levado à delegacia, onde será restituído após comprovação de propriedade.

A ocorrência foi registrada sem outras alterações, sendo o simulacro e os objetos pessoais do suspeito devidamente fotografados e anexados ao boletim.