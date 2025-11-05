Motociclista sem habilitação foge da PM em alta velocidade e é detido em Vilhena

Na noite de segunda-feira, 4 de novembro, por volta das 20h, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento pela Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena, quando um motociclista demonstrou atitude suspeita e tentou fugir em alta velocidade.

De acordo com apurado pelo Extra de Rondônia, os policiais aguardavam a abertura do semáforo no cruzamento com a Rua Marques Henrique quando perceberam que o condutor de uma motocicleta Honda/CG 160 Start, de cor preta, arrancou de forma brusca e seguiu em direção à BR-364, desrespeitando as normas de trânsito.

Diante da conduta perigosa, a guarnição iniciou acompanhamento tático. O suspeito realizou diversas conversões em alta velocidade, trafegando pela Rua Getúlio Vargas e Avenida Marechal Rondon, sem respeitar a sinalização e colocando em risco a própria integridade física e a da passageira, identificada como E. A. T., que estava na garupa.

Mesmo com os sinais luminosos e sonoros da viatura, o condutor continuou a fuga, acessando a BR-364 e, em seguida, retornando ao perímetro urbano pela Avenida Marechal Rondon, até entrar no bairro 5º BEC. Na Rua Manaus, os policiais conseguiram interceptar a motocicleta e realizar a abordagem.

Durante o procedimento, o homem se recusou a obedecer às ordens para deitar no chão, sendo necessário o uso moderado da força física para garantir a segurança da equipe. Após ser contido, ele afirmou que “não havia fugido da polícia” e que aquele seria “seu jeito de conduzir” o veículo.

A passageira E. A. T., proprietária da motocicleta, informou que havia entregado o veículo ao esposo porque estava com o braço quebrado, devido a um acidente ocorrido há cerca de dois meses.

No entanto, os policiais constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e que a mulher incorreu na infração prevista no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por permitir que pessoa não habilitada conduzisse o veículo.

Diante dos fatos, o caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais.