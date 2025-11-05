Rádios de Rondônia ganham destaque nacional em vídeo publicado por Gusttavo Lima; veja vídeo

Um dos maiores nomes do sertanejo brasileiro, Gusttavo Lima, compartilhou em seus stories no Instagram um vídeo especial destacando diversas rádios que estão tocando seu novo sucesso, “Retrovisor”, e entre elas aparecem as potentes emissoras da Rede Gemelli de Comunicação.

No vídeo, é possível ver o destaque para a Clube FM Cone Sul 100.9, Clube FM São Miguel do Guaporé e Clube FM São Francisco do Guaporé, todas apresentadas como parte da programação que vem embalando o país com o novo hit do “Embaixador”.

A Clube FM Cone Sul 100.9 é atualmente a maior potência do Cone Sul de Rondônia, alcançando mais de 180 mil pessoas com uma programação reconhecida por sua emoção, credibilidade e sucesso.

Além das emissoras Clube FM, a Rede Gemelli de Comunicação também marcou presença com a Mix FM Ji-Paraná, reforçando sua posição como uma das redes de rádio mais influentes e respeitadas de Rondônia.

Esse destaque nacional reafirma a força da audiência das rádios da @redegemellidecomunicacao e demonstra o quanto o público confia na Clube FM, que diariamente conecta emoção, sucesso e música de qualidade aos ouvintes de todo o estado.