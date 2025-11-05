Facebook Instagram
Rádios de Rondônia ganham destaque nacional em vídeo publicado por Gusttavo Lima; veja vídeo

Foto: Captura de vídeo

Um dos maiores nomes do sertanejo brasileiro, Gusttavo Lima, compartilhou em seus stories no Instagram um vídeo especial destacando diversas rádios que estão tocando seu novo sucesso, “Retrovisor”, e entre elas aparecem as potentes emissoras da Rede Gemelli de Comunicação.

No vídeo, é possível ver o destaque para a Clube FM Cone Sul 100.9, Clube FM São Miguel do Guaporé e Clube FM São Francisco do Guaporé, todas apresentadas como parte da programação que vem embalando o país com o novo hit do “Embaixador”.

A Clube FM Cone Sul 100.9 é atualmente a maior potência do Cone Sul de Rondônia, alcançando mais de 180 mil pessoas com uma programação reconhecida por sua emoção, credibilidade e sucesso.

Além das emissoras Clube FM, a Rede Gemelli de Comunicação também marcou presença com a Mix FM Ji-Paraná, reforçando sua posição como uma das redes de rádio mais influentes e respeitadas de Rondônia.

Esse destaque nacional reafirma a força da audiência das rádios da @redegemellidecomunicacao e demonstra o quanto o público confia na Clube FM, que diariamente conecta emoção, sucesso e música de qualidade aos ouvintes de todo o estado.

