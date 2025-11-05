VILHENA: DER atenderá indicação da deputada Rosangela Donadon para asfaltar estrada de acesso ao Centro de Ressocialização Cone Sul

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) recebeu nesta terça-feira, 4, a confirmação de que será atendida sua solicitação feita em janeiro deste ano, durante visita ao Centro de Ressocialização Cone Sul, em Vilhena.

O pedido, apresentado após a visita, resultará na pavimentação asfáltica da estrada de acesso à unidade.

A confirmação foi feita pelo diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), coronel Éder Fernandes. A obra contempla cerca de 2,2 km de extensão, localizada na Rua 5409, nº 2200, no Setor Chacareiro, e vai beneficiar servidores, visitantes e familiares de internos, garantindo mais segurança, trafegabilidade e valorização da área.

Rosangela destacou a importância da iniciativa e agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha pela sensibilidade em atender a demanda apresentada ainda no início do ano. “Essa é uma conquista importante para Vilhena e para toda a região do Cone Sul. A pavimentação vai melhorar o acesso e refletir diretamente na qualidade dos serviços prestados pela unidade”, afirmou a deputada.

Durante a visita realizada em janeiro, Rosangela foi recebida pelo diretor do Centro, Wesley Rosa Pedral, que apresentou as instalações e relatou as principais necessidades da instituição.