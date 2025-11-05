Facebook Instagram
VILHENA: DER atenderá indicação da deputada Rosangela Donadon para asfaltar estrada de acesso ao Centro de Ressocialização Cone Sul

Em visita realizada em janeiro, Rosangela foi recebida pelo diretor do Centro, Wesley Rosa Pedral / Foto: Divulgação

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) recebeu nesta terça-feira, 4, a confirmação de que será atendida sua solicitação feita em janeiro deste ano, durante visita ao Centro de Ressocialização Cone Sul, em Vilhena.

O pedido, apresentado após a visita, resultará na pavimentação asfáltica da estrada de acesso à unidade.

A confirmação foi feita pelo diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), coronel Éder Fernandes. A obra contempla cerca de 2,2 km de extensão, localizada na Rua 5409, nº 2200, no Setor Chacareiro, e vai beneficiar servidores, visitantes e familiares de internos, garantindo mais segurança, trafegabilidade e valorização da área.

Rosangela destacou a importância da iniciativa e agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha pela sensibilidade em atender a demanda apresentada ainda no início do ano. “Essa é uma conquista importante para Vilhena e para toda a região do Cone Sul. A pavimentação vai melhorar o acesso e refletir diretamente na qualidade dos serviços prestados pela unidade”, afirmou a deputada.

Durante a visita realizada em janeiro, Rosangela foi recebida pelo diretor do Centro, Wesley Rosa Pedral, que apresentou as instalações e relatou as principais necessidades da instituição.

Rosangela e o diretor-geral do DER, coronel Éder Fernandes / Foto: Divulgação
