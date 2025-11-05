VILHENA: vereador justifica questionamentos, elogia Santa Casa, mas avisa: “fez mal feito, vai levar paulada”

O vereador Celso Eduardo Machado, presidente da Câmara de Vilhena, usou a tribuna da Casa de Leis na última sessão plenária, realizada em 3 de novembro, para justificar os questionamentos feitos à Santa Casa de Chavantes, responsável pela administração da saúde no município.

Estiveram presentes à sessão o prefeito Flori Cordeiro, além dos secretários municipais Wagner Borges (Saúde) e Láercio Torres (Obras).

Inicialmente, o vereador Celso Machado, conhecido como Dr. Celso, leu um texto explicando os motivos de suas cobranças públicas à entidade. “Minhas cobranças são técnicas, responsáveis e têm o único objetivo de garantir um serviço de qualidade, o uso eficiente dos recursos públicos e um atendimento digno à população. Nunca minhas falas tiveram caráter pessoal. Fui um dos primeiros a apoiar a terceirização da Saúde em Vilhena e, por isso, enfrentei rejeição até mesmo da categoria médica, que não concordava com essa iniciativa desde o início”, afirmou.

O parlamentar esclareceu que sua intenção não é ser oposição à gestão municipal ou à Santa Casa, mas sim defender um serviço público eficiente e de qualidade. “Nunca inventei histórias sobre a Santa Casa. Contudo, falar sobre ela parece machucar algumas pessoas em Vilhena. O que realmente machuca, porém, é o tratamento que esses profissionais oferecem às pessoas”, analisou.

Ainda na tribuna, Dr. Celso fez elogios, afirmando que “a Saúde em Vilhena teve uma melhoria de 90%” e destacou o trabalho do secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, considerando o melhor de Rondônia. “Wagner faz um excelente trabalho”, afirmou.

O vereador também fez uma analogia sobre um funcionário recém-contratado, que executa suas tarefas com eficiência, mas, com o tempo, passa a se acomodar. “Não tenho interesse em tirar ninguém do cargo, mas meu papel é cobrar resultados. Fez mal feito, vai levar paulada”, avisou..

Por fim, Dr. Celso destacou que profissionais médicos, como obstetras, pediatras, ortopedistas e cirurgiões, ainda não receberam seus vencimentos. “Falei com o secretário, que me informou que o dinheiro já foi repassado à Santa Casa. Então, por que esses profissionais ainda não receberam seus salários?”, questionou.