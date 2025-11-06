Adolescentes são flagrados usando cigarro eletrônico em escola estadual de Vilhena

Na tarde desta quinta-feira, 6 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em uma escola estadual, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, após dois adolescentes serem flagrados utilizando cigarros eletrônicos dentro da instituição.

Conforme relato do inspetor de pátio, durante uma ronda pelo local, ele avistou os alunos em atitude suspeita nas proximidades do banheiro e percebeu um forte odor característico do produto. Ao se aproximar, constatou que ambos faziam uso do cigarro eletrônico.

Os adolescentes informaram que haviam encontrado o dispositivo na noite anterior, em via pública, e o levaram para a escola. Os pais foram chamados e comunicados sobre a situação.

Diante dos fatos, a guarnição da Rádio Patrulha orientou as partes envolvidas, apreendeu o cigarro eletrônico e apresentou o material na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para as providências cabíveis.