Bicicleta é furtada em pátio de posto de combustível em Vilhena

No final da tarde desta quinta-feira, 6 de novembro, por volta das 18h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto no pátio de um posto de combustível, localizado na Avenida Marechal Rondon, saída para Porto Velho, em Vilhena.
No local, a vítima relatou que havia estacionado sua bicicleta de cor preta ao chegar para o trabalho, deixando-a sem cadeado.
Ao encerrar o expediente, percebeu que o veículo havia sido furtado por pessoa não identificada.
A bicicleta possui adesivos com a inscrição “Lotus” nas cores rosa e azul, o que a torna facilmente reconhecível.
A guarnição realizou buscas pela região, porém o bem não foi localizado. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos legais e à possibilidade de anexar imagens de câmeras de segurança ao registro da ocorrência.