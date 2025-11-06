Facebook Instagram
sexta-feira, 07 de novembro de 2025.

Bicicleta é furtada em pátio de posto de combustível em Vilhena

Vítima deixou o veículo sem cadeado e, ao retornar do trabalho, constatou o furto
A guarnição realizou buscas pela região, porém o bem não foi localizado

No final da tarde desta quinta-feira, 6 de novembro, por volta das 18h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto no pátio de um posto de combustível, localizado na Avenida Marechal Rondon, saída para Porto Velho, em Vilhena.

No local, a vítima relatou que havia estacionado sua bicicleta de cor preta ao chegar para o trabalho, deixando-a sem cadeado.

Ao encerrar o expediente, percebeu que o veículo havia sido furtado por pessoa não identificada.

A bicicleta possui adesivos com a inscrição “Lotus” nas cores rosa e azul, o que a torna facilmente reconhecível.

A guarnição realizou buscas pela região, porém o bem não foi localizado. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos legais e à possibilidade de anexar imagens de câmeras de segurança ao registro da ocorrência.

