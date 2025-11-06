Colégio Militar Dom Pedro II divulga edital para ingresso de novos alunos no ano letivo de 2026 em Vilhena

O Colégio Militar Dom Pedro II – Unidade II, em Vilhena (RO), divulgou, nesta quarta-feira, 6, o Edital nº 01/2025, que regulamenta o Concurso de Admissão de novos alunos para o ano letivo de 2026.

Ao todo, estão sendo ofertadas 187 vagas para estudantes do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), além de cadastro reserva.

As vagas serão distribuídas conforme legislação vigente, sendo 30% destinadas a dependentes legais de agentes de forças de segurança (PM, BM, PF, PRF, PC, PP e Forças Armadas) e 70% para ampla concorrência.

As inscrições serão realizadas presencialmente, no período de 06 de novembro a 05 de dezembro de 2025, mediante preenchimento da ficha de inscrição na secretaria do colégio. A participação é totalmente gratuita, não havendo cobrança de qualquer taxa.

Para efetivar a inscrição, o responsável deverá apresentar a documentação prevista no edital, incluindo declaração de cursando, documento de identificação do estudante e do responsável, além da funcional, no caso de concorrência às vagas reservadas para dependentes de agentes de segurança.

PROVA DE SELEÇÃO

Os candidatos serão avaliados por meio de Exame Intelectual, composto por provas objetivas de Língua Portuguesa e Matemática. A prova será aplicada no dia 14 de dezembro de 2025 (domingo), das 8h às 11h, nas dependências da própria instituição educativa.

Para aprovação, o candidato deverá alcançar mínimo de 60% de acertos em cada disciplina. Para candidatos com deficiência (PcD), o percentual mínimo é de 50%, mediante apresentação de laudo comprobatório.

Conforme o cronograma do processo seletivo, a divulgação do gabarito acontecerá em 14 de dezembro e o resultado final em 30 de dezembro de 2025, com a matrículas dos aprovados de 05 a 16 de janeiro de 2026.

As vagas ofertadas são as seguintes: 6º ano: 150 vagas + Cadastro Reserva; 7º ano: 30 vagas + Cadastro Reserva; 8º ano: 07 vagas + Cadastro Reserva; e 9º ano: Cadastro Reserva.

COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO E DISCIPLINA

O Colégio Militar Dom Pedro II – Unidade II é uma instituição de ensino sob gestão compartilhada entre o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) e a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), destacando-se pela qualidade do ensino, disciplina, civismo e excelência na formação de seus alunos.

A diretora-geral da unidade, 2º Ten BM Patrícia Martinez da Silva Pimenta, reforça que o edital foi elaborado de forma criteriosa e transparente, assegurando igualdade de oportunidades no processo de seleção. “Nosso compromisso é oferecer um processo seletivo justo, transparente e organizado, garantindo o acesso de novos alunos a uma educação de excelência no Colégio Militar Dom Pedro II”, destacou a diretora.

Os interessados devem acompanhar as atualizações oficiais no site do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (www.cbm.ro.gov.br), no Instagram oficial do CMDPII – Unidade II e no mural da escola.

>>> CONFIRA, ABAIXO, O EDITAL NA ÍNTEGRA: