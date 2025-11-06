COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

CATUAÍ HOTEL – CACAU DE OURO 2025 O casal Francisco Raposo Junior e Karine Cassol Raposo recebeu o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 pelo CATUÁI HOTEL. O evento em sua 22ª EDIÇÃO aconteceu no último dia 25, no salão de festas do moderno hotel em Cacoal/RO

SICOOB FRONTEIRAS – CACAU DE OURO 2025 O SICOOB FRONTEIRAS foi homenageado com o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 em sua 22ª EDIÇÃO no último dia 25, no salão de festas do CATUAI Hotel em Cacoal/RO, A renomada cooperativa financeira que tem sede em Cacoal, com agências nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul foi representada por Suzamar Frez Valentin gerente Relacionamento Rural e por Caroline Rodrigues Martins da Silva agente de Relacionamento Pessoa Jurídica da agência local



CASA & DECORAÇÃO – CACOAL A tradicional CASA & DECORAÇÃO loja de móveis e decoração com 26 ANOS de atividades em Cacoal/RO, homenageada com o TROFÉU CACAU DE OURO 2025 em sua 22ª EDIÇÃO no último dia 25, no salão de festas do CATUAI Hotel se prepara para as vendas de NATAL. Registrei os sócios proprietários Wender Garcia e Otávio Foli com parte da atenciosa equipe Nete Ramos, Adriana Lima, Bruna Pagung, Camila Garcia, Elizânia Krause, Syndell Foli, Belita Ferreira e Sâmara Pricila na elegante e espaçosa loja, com diversos departamentos e showrooms

LINDA VON RONDON – CACAU DE OURO 2025 A renomada estilista e empreendedora da alta costura LINDA VON RONDON recebeu o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 em sua 22ª EDIÇÃO no último dia 25, no salão de festas do CATUAI Hotel em Cacoal/RO, representada pela filha Tâmilis Von Rondon acompanhada pelo esposo engenheiro civil Klisman Emerick

CONTÁGIO JOIAS E ÓTICA – CACAU DE OURO 2025 O casal Kelly Polizello e Nivaldo Pavão recebeu pela CONTÁGIO JOIAS E ÓTICA com lojas no Cacoal Shopping e Paraty Shopping, o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 em sua 22ª EDIÇÃO no último dia 25, no salão de festas do CATUAI Hotel em Cacoal/RO. Na foto estou entre os convidados Eduardo Ginez e Ana Laura Meira Ginez do casal Kelly e Nivaldo

CLÍNICA AUDIODONTO – CACAU DE OURO 2025 A renomada fonoaudióloga Ana Margarida Peres Silva recebeu pela sua clínica AUDIODONTO o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 em sua 22ª EDIÇÃO no último dia 25, no salão de festas do CATUAI Hotel em Cacoal/RO. Na foto estou entre a fonoaudióloga Ana Margarida Peres Silva, sua mãe Ana Margarida Peres, a filha Mariana e o esposo advogado Ademir Tomaz da Silva

PETÚNIA FITNESS – CACAU DE OURO 2025 Carismática e elegante, a empresária Eliane Galmassi assumiu a gestão da academia PETÚNIA FITNESS em junho de 2014, iniciando uma nova fase em sua trajetória profissional e pessoal. E desde então, transformou desafios em conquistas e encontrou na PETÚNIA FITNESS sua maior realização, pela qual recebeu o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 em sua 22ª EDIÇÃO no último dia 25, no salão de festas do CATUAI Hotel em Cacoal/RO. Em 2021, Eliane Galmassi inaugurou a segunda unidade da PETÚNIA FITNESS no Cacoal Shopping, consolidando a marca como referência não apenas em Cacoal, mas em todo o estado de Rondônia. E a história continua em dezembro de 2025, será inaugurada a terceira unidade, na cidade de Ministro Andreazza. Na foto estou entre Eliane Galmassi e sua administradora Graça Lima

AMIGOS E EXCELENTES PROFISSIONAIS – CACAU DE OURO 2025 O decorador MARCIO ERMENEGILDO de Cacoal/RO, e o fotógrafo PAULO HENRIQUE DE SÁ de Ji-Paraná/RO, além de serem homenageados com o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 foram respectivamente o decorador e o fotógrafo oficiais do prestigiado evento, que aconteceu no último dia 25, no salão de festas do CATUAI Hotel, onde receberam inúmeros e diversos elogios pelo excelente trabalho

OTORRINOLARINGOLOGISTA CLAUDEMIR BORGHI – CACAU DE OURO 2025 A carismática psicóloga Aline Souza prestigiou seu esposo o renomado médico otorrinolaringologista CLAUDEMIR BORGHI no TROFÉU CACAU DE OURO 2025, onde recebeu a tradicional homenagem no último dia 25, no salão de festas do CATUAI Hotel em Cacoal/RO

MILHAS VIAGENS E TURISMO – CACAU DE OURO 2025 Acompanhada de Jimmy Alfredo Suarez a dinâmica empresária Alessandra Stecca recebeu pela sua renomada e prestigiada MILHAS VIAGENS E TURISMO o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 em sua 22ª EDIÇÃO no último dia 25, no salão de festas do CATUAI Hotel em Cacoal/RO. Graduada em Turismo, Alessandra viveu experiências inesquecíveis ao redor do mundo por quase oito anos, e com visão inovadora, equipe capacitada e parcerias sólidas, Alessandra Stecca faz da MILHAS VIAGENS E TURISMO uma referência em turismo nacional e internacional, com bagagem profissional de mais de 48 países visitados

HOMENAGEADOS E SEUS CONVIDADOS – CACAU DE OURO 2025 A fonoaudióloga KAMILA COUTINHO e a empresária Sandra Moratto com seu COQE SALON receberam o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 em sua 22ª EDIÇÃO no último dia 25, no salão de festas do CATUAI Hotel em Cacoal/RO. Na foto estou entre as homenageadas KAMILA COUTINHO com o esposo Julio Cezar Vieira da Silva e seus convidados a fonoaudióloga Ingrid de Souza Fortunato e Fernando Henrique da Silva, e SANDRA MORATTO com o esposo advogado Roverson Bruno Leal Moreira, e sua convidada a médica Elen Isabel Neves de Almeida

DR. WESLEY LAUTERTE – CACAU DE OURO 2025 Carismático, o excelente cirurgião-dentista WESLEY LAUTERTE especialista em reabilitação oral estética de alto padrão, fundador da prestigiada Clínica ORAL DESIGN recebeu o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no último dia 25, no salão de festas do CATUAI Hotel em Cacoal/RO, acompanhado da esposa Claúdia Lauterte e da filha Isabelli

TV SURUÍ – CACAU DE OURO 2025 Recebeu o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 em sua 22ª EDIÇÃO no último sábado, dia 25, no salão de festas do CATUAI Hotel em Cacoal/RO, a TV SURUÍ um verdadeiro patrimônio da comunicação local, presente tanto no canal aberto quanto nas plataformas digitais. Na foto estou entre o diretor geral Valdeci Lopes e a filha Vanessa Lopes responsável pela direção comercial e administrativa da prestigiada TV SURUÍ

RAFAELA ÂNGELO – CACAU DE OURO 2025 A educadora corporativa RAFAELA ÂNGELO que atua apoiando líderes e equipes na construção de uma cultura organizacional saudável, consciente e sustentável, por meio de mentorias, programas de desenvolvimento de lideranças, cursos e workshops, recebeu o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 em sua 22ª EDIÇÃO no último dia 25, no salão de festas do moderno hotel em Cacoal/RO, e foi prestigiada pelo esposo Marinaldo Gomes Somenzari

BARRETO STORE – CACAU DE OURO 2025 Empresa conceituada no ramo de venda e troca de iPhones há mais de cinco anos, a BARRETO STORE recebeu o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 em sua 22ª EDIÇÃO no último dia 25, no salão de festas do moderno hotel em Cacoal/RO. Na foto o empresário Carlos Barreto foi prestigiado pela esposa Andressa Morais Otto e sua gerente Lunara Beatriz

AGITORO Som & Iluminação – CACAU DE OURO 2025 Profissionalismo e carisma não faltam ao casal Talita Maiara e Luiz Henrique Mozart Silva Ribeiro da renomada empresa AGITO RO Som&Iluminação, com sede em Cacoal/RO, onde exerce suas atividades desde 2005, e que além de parceiro do Troféu CACAU DE OURO desde a 1ª Edição, sua empresa mais uma recebeu a tradicional homenagem em sua 22ª EDIÇÃO, no evento realizado no último dia 25, no salão de festas do CATUAI Hotel. Na foto o casal com a tia Maria Alice Feitosa e a filha Ana Laura

VISÃO PANORÂMICA – CONVIDADOS CACAU DE OURO 2025 Homenageados e seus convidados na 22ª Edição do tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no último dia 25, no salão de festas do moderno CATUAÍ HOTEL em Cacoal/RO, que recebeu elegante decoração da empresa ERMENEGILDO DECORAÇÕES com especial iluminação da empresa AGITO RO Som & Iluminação

ARQ ART 2025 Idealizado pela arquiteta Hiria Bianchini está sendo realizada a 4ª Edição do ARQ ART 2025 considerado o maior encontro entre arte e arquitetura da região, evento que teve início ontem, dia cinco e tem encerramento no próximo sábado, dia oito, no Condomínio San Francisco Garden um empreendimento do Grupocal em Cacoal/RO. O evento reúne seis artistas plásticos e nove renomados arquitetos locais