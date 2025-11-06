Criança vilhenense busca doador compatível de medula após retorno da leucemia

O pequeno Rafael Santos Sato, de 3 anos, morador de Vilhena, voltará a enfrentar uma nova etapa no tratamento contra a leucemia. Após um período de remissão da doença, a família foi informada de que o câncer retornou, e o menino será encaminhado para o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba (PR), referência nacional no tratamento infantil.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Márcia Fernanda Santos Sato, mãe de Rafael, contou por telefone que o diagnóstico inicial ocorreu em 14 de agosto de 2024, quando o menino foi atendido em Cacoal. “No dia 15 já estávamos dentro do hospital de Cacoal. A causa dele era bem séria, mas para a honra e glória do Senhor, na primeira bateria de quimioterapia já zerou as células cancerígenas e a medula. Foi um resultado que ninguém esperava”, relatou.

Segundo Márcia, o menino vinha realizando acompanhamento semanal e sessões de quimioterapia na cidade de Cacoal, mas exames recentes indicaram o retorno da doença. “Na segunda-feira passada ele fez exame, e já apareceram novamente as células blastos. A doença recidiu, ela voltou. Agora o tratamento será em Curitiba, no Hospital Pequeno Príncipe. Segunda-feira já temos que estar lá”, explicou a mãe.

Ainda conforme Márcia, a família iniciou uma campanha de doação de medula óssea, com o objetivo de adiantar as etapas do novo tratamento. “Sabemos que é um processo muito difícil, mas confiamos em Deus e já deu tudo certo”, afirmou.

Quem deseja se cadastrar como doador de medula óssea pode procurar o Hemocentro de sua cidade. Em Vilhena, está localizado na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, nº 4335, Bairro Jardim Eldorado, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h, portando documento oficial com foto. A doação é simples, segura e pode salvar vidas como a de Rafael.