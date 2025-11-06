Deputada Gislaine Lebrinha garante R$ 200 mil para aquisição de peças dos maquinários da Prefeitura de Cabixi

O município de Cabixi conta com R$ 200 mil já disponíveis na conta da prefeitura para a aquisição de peças dos maquinários utilizados na manutenção de vias e serviços públicos.
O recurso foi assegurado por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), a partir de solicitação do prefeito Silvano e dos vereadores Donizete e Cidinho.
De acordo com a deputada Gislaine Lebrinha, o investimento reforça o compromisso com a infraestrutura dos municípios. “Os maquinários em boas condições garantem mais agilidade e eficiência no atendimento das demandas da população. Essa é uma ação que fortalece o trabalho da gestão municipal e beneficia diretamente a comunidade de Cabixi”, destacou a parlamentar.
A deputada também agradeceu ao Governo de Rondônia pela parceria e apoio durante todo o trâmite da solicitação. “Agradeço ao Governo do Estado pela atenção e parceria em mais essa conquista, que demonstra o compromisso conjunto com o desenvolvimento dos municípios”, afirmou.