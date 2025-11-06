Deputada Gislaine Lebrinha garante R$ 200 mil para aquisição de peças dos maquinários da Prefeitura de Cabixi

O município de Cabixi conta com R$ 200 mil já disponíveis na conta da prefeitura para a aquisição de peças dos maquinários utilizados na manutenção de vias e serviços públicos.

O recurso foi assegurado por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), a partir de solicitação do prefeito Silvano e dos vereadores Donizete e Cidinho.