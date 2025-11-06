Facebook Instagram
Desentendimento entre vizinhos termina em confusão em Vilhena; polícia foi acionada

Homem relatou ter sido surpreendido por vizinho que quebrou sua jarra com água
Ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil / Foto: Extra de Rondônia

Na tarde desta quinta-feira, 6 de novembro, por volta das 17h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento entre vizinhos, no bairro Solar, em Vilhena.

No local, a vítima informou que estava na calçada de sua residência tomando tereré quando, de forma repentina, foi surpreendida por um vizinho que avançou de maneira agressiva e quebrou sua jarra com água.

O suspeito fugiu antes da chegada da guarnição, não sendo possível realizar a abordagem ou sua identificação.

A vítima foi orientada quanto às medidas legais cabíveis, incluindo a possibilidade de representação formal e preservação de vestígios do ocorrido.

