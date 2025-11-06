Em Vilhena, orçamento prevê R$ 809 milhões para 2026, priorizando Educação e Saúde; Câmara receberá R$ 20 milhões

A prefeitura de Vilhena prevê ter mais de R$ 809 milhões em caixa para os gastos administrativos em 2026.

Esse valor faz parte do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) referente ao exercício financeiro de 2026, que foi lido na sessão ordinária da última segunda-feira, 3 de novembro, através do Projeto nº 7.265/2025.

A proposta, obtida pelo Extra de Rondônia, será submetida à votação nas próximas reuniões do Legislativo.

O prefeito Flori Cordeiro encaminhou a proposta à Câmara de Vereadores justificando o valor, que é superior ao aprovado para o exercício 2025, que foi de R$ 729 milhões (leia mais AQUI).

“Esta propositura é fundamental para a realização das metas de governo e para a contínua melhoria dos serviços prestados à população vilhenense. Ela representa o instrumento que materializa a atividade financeira, conferindo operacionalidade ao planejamento e às ações governamentais. Por meio dela, as estratégias de longo prazo do Plano Plurianual (PPA) e as diretrizes e metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) se transformam em ações concretas, com a previsão de receitas e a fixação de despesas para o exercício. Além disso, ela é uma ferramenta essencial para o controle, a legalidade e a transparência na gestão fiscal, garantindo que a aplicação dos recursos públicos esteja em conformidade com a legislação, fortalecendo a transparência e a responsabilidade na administração pública”, afirmou Flori, em mensagem ao presidente da Câmara, Celso Machado, e aos demais parlamentares.

O projeto de lei detalha a distribuição da receita entre os principais setores da administração municipal, com ênfase nas áreas de Educação e Saúde, que juntas representam quase metade de todo o orçamento: R$ 204 milhões para Educação e R$ 188 milhões para Saúde.

Para outras secretarias, a proposta reserva os seguintes valores: R$ 73 milhões para Administração, R$ 53 milhões para a Secretaria de Obras (Semosp), R$ 29 milhões para a Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), R$ 8 milhões na Agricultura, R$ 10 milhões na Assistência Social, R$ 1,2 milhão para a Secretaria Municipal de Esportes, e R$ 926 mil para a Secretaria Municipal de Comunicação, entre outros.

A proposta também prevê um repasse de R$ 20 milhões para os gastos do Poder Legislativo, destinados à manutenção das atividades legislativas, pagamento de servidores e estrutura administrativa.

CRESCIMENTO DA RECEITA MUNICIPAL

Nos últimos anos, a receita do município de Vilhena tem apresentado crescimento constante. Em 2025, a receita prevista foi de R$ 729 milhões; em 2024, R$ 584 milhões; em 2023, R$ 520 milhões; e, em 2022, R$ 365 milhões.

>>> CONFIRA, ABAIXO, OS VALORES PARA CADA PASTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: