Empresário disputa eleição da APAE como candidato único em Vilhena

O empresário Wilsanet Vinícius Cordeiro Cartacho, conhecido como Wil Cartacho, 42 anos, é o único candidato à presidência da APAE de Vilhena nas eleições que acontecem hoje, quinta-feira, 6, às 18h.

Ele apresentou uma proposta de gestão voltada para modernização administrativa, valorização profissional e fortalecimento do atendimento às pessoas com deficiência intelectual e múltipla. A escolha da nova diretoria marcará a sucessão do atual presidente, Jones Vanderlan.

Natural de Vilhena, Wil Cartacho é fundador da Cartacho Investimentos Imobiliária e sócio em empresas dos setores de gestão, marketing, consultoria empresarial e soluções corporativas e fiscais. Sua atuação no meio empresarial é reconhecida pela busca por inovação, planejamento estratégico e responsabilidade social.

Defensor da educação inclusiva, o candidato afirma que a APAE tem papel essencial na promoção da dignidade e no desenvolvimento humano. Seu plano de gestão prevê ampliar a capacidade de atendimento da instituição, fortalecer o apoio às famílias e modernizar a infraestrutura pedagógica e terapêutica.

Entre as propostas, Cartacho destaca a busca por novas parcerias públicas e privadas para garantir sustentabilidade financeira, além de iniciativas voltadas à valorização dos profissionais da escola. Ele também pretende ampliar o diálogo com a comunidade, empresários e formadores de opinião, aproximando a sociedade da rotina da instituição.

A proposta segue um modelo de gestão participativa, com foco na integração entre sociedade civil, poder público e iniciativa privada, visando assegurar o crescimento e a continuidade das ações da APAE de Vilhena.