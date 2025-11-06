Empresário Douglas Vaz destaca expansão do mercado imobiliário e novos empreendimentos em Vilhena e região

O empresário Douglas Vaz, proprietário da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, visitou, nesta quinta-feira, 6, a redação do Extra de Rondônia, para uma entrevista em que apresentou um panorama sobre sua trajetória no setor e os investimentos em andamento em Vilhena e em outros municípios da região Norte.

Há 14 anos atuando no mercado imobiliário local, Douglas Vaz é responsável por alguns dos principais loteamentos entregues na cidade.

Segundo o empresário, sua chegada a Vilhena resultou na implantação de empreendimentos como Solar de Vilhena, Condomínio Boulevard de Vilhena, Praças de Vilhena e Bosque dos Oitis.

A atuação também se estendeu para outros municípios, com projetos como o Boulevard de Cacoal, que será entregue no fim de novembro, além dos loteamentos Solar de Cerejeiras e Solar de Chupinguaia, que seguem em expansão.

Douglas Vaz destacou que já foram concluídas obras da fase A do empreendimento em Cerejeiras, cuja entrega está prevista para 30 de novembro. As fases B e C têm lançamento programado, com a próxima etapa prevista para março de 2026. Outro loteamento em andamento é Morada Vilhena, com entrega estimada para abril ou maio de 2026.

CHEGADA A VILHENA

Durante a entrevista, Douglas Vaz relatou que conheceu Vilhena por meio do amigo Jair Corrêa, já falecido, que o convidou a desenvolver o primeiro loteamento na cidade. Ao visitar o município pela primeira vez, Vaz afirmou ter se surpreendido com a organização urbana, o padrão das construções e o potencial econômico impulsionado pelo agronegócio.

A partir dessa experiência, estabeleceu filial na cidade e ampliou suas operações para outras regiões de Rondônia e também para o Mato Grosso, atuando em municípios como Tangará da Serra, Diamantino, Campo Verde, Cuiabá e Pontes e Lacerda.

MERCADO IMOBILIÁRIO E DESAFIOS LOCAIS

O empresário avaliou que Vilhena tem apresentado crescimento acelerado e que a demanda por lotes financiados é elevada, o que reforça a necessidade de maior agilidade nos processos de aprovação de novos empreendimentos. Para ele, a morosidade em trâmites administrativos pode estimular ocupações irregulares e aumentar os custos do município com infraestrutura futura.

Douglas Vaz observou que a expansão industrial e comercial, com a chegada de grandes empresas e redes varejistas, demonstra a força da economia local. Ele também citou a expectativa de chegada da linha férrea à região, o que deverá fortalecer ainda mais o desenvolvimento do município.

NOVOS PROJETOS EM VILHENA

Entre os lançamentos previstos, o empresário confirmou o Boulevard Quinta dos Pinhais, que avançou após a liberação da licença de limpeza do terreno. As obras devem iniciar dentro de 30 dias, com lançamento oficial previsto para março ou abril.

O condomínio terá padrão superior ao Boulevard de Vilhena e contará com ampla estrutura, incluindo espaços gourmets maiores, área para jovens e quadra de boliche.

Também estão previstos para o próximo ano os empreendimentos Solar de Vilhena 2 e Morada de Vilhena, este último desenvolvido em parceria com o médico Élcio Rossi.

PERSPECTIVAS ECONÔMICAS

Como presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Douglas Vaz também comentou as expectativas para 2026. Ele destacou a previsão de queda gradual da taxa Selic, impulsionada pelo cenário político e pelo interesse do governo em estimular a economia.

A tendência, segundo ele, é de que o setor imobiliário continue aquecido, com crescente participação de investidores do agronegócio. Douglas Vaz concluiu destacando sua gratidão por Vilhena e pela oportunidade de expandir seus negócios na região Norte, ressaltando que o município foi decisivo para sua visão estratégica no setor imobiliário.