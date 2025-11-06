Facebook Instagram
quinta-feira, 06 de novembro de 2025.

Evento “Boteco do Old Ranch” agita Vilhena neste sábado

Foto: Divulgação

O Old Ranch West Music se prepara para receber neste sábado, 8 de novembro, a partir das 21h, mais uma edição do Boteco do Old Ranch, evento que promete celebrar a música sertaneja em grande estilo.

A programação foi pensada para proporcionar ao público uma experiência completa de lazer e descontração.

A programação contará com apresentações de DR Romaninho, Dudu Pedraza, Alipe Alves e Miller Baruque, artistas que garantem um repertório variado e envolvente, mesclando o melhor do sertanejo com sucessos que embalam o público. A proposta do Boteco é proporcionar uma experiência completa, unindo entretenimento e música de qualidade em um espaço confortável e descontraído.

Os ingressos promocionais estão sendo vendidos por R$ 30, e podem ser adquiridos de forma online, por meio do site Pantanal Ingressos. Mais informações e reservas de camarotes podem ser obtidas pelo telefone (69) 99341-4881.

