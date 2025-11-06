Explosão de artefato em banheiro de escola mobiliza polícia em Vilhena

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de explosão na Escola Alvares de Azevedo, localizada na região central de Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a denúncia dava conta de um forte barulho vindo do banheiro masculino, supostamente provocado pela detonação de um artefato pirotécnico.

No local, os policiais da Rádio Patrulha foram recebidos pela diretora da instituição, que relatou ter ouvido um estampido durante o intervalo escolar. Ao verificar o banheiro, constatou que havia ocorrido a explosão de um artefato, resultando em danos materiais ao patrimônio público.

De acordo com a gestora, o incidente aconteceu em momento de grande movimentação de alunos, o que impossibilitou a identificação do autor. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. No entanto, foram registrados prejuízos: uma caixa acoplada de louça foi quebrada e outra, de plástico, ficou danificada.

A Perícia Técnica foi acionada e realizou os procedimentos de praxe no local. Foram coletadas informações e orientada a direção da escola sobre as medidas cabíveis para auxiliar na investigação, incluindo a análise de câmeras de segurança e o recolhimento de possíveis testemunhos que possam levar à identificação do responsável.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e segue acompanhando o caso.