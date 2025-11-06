Girapé Calçados realiza “Black”antecipado com grandes descontos em Vilhena

A loja Girapé Calçados, em Vilhena, realiza nesta sexta-feira, 7, e sábado, 8, uma ação especial de Black antecipado, com ofertas imperdíveis em toda a seção de calçados.

Marcas consagradas, como Nike, Mizuno e muitas outras, estarão com descontos de 30% a 50%.

Além dos preços reduzidos, os clientes poderão aproveitar parcelamento facilitado em até 10 vezes, tornando a compra ainda mais acessível.

A promoção é válida somente nesses dois dias, garantindo uma excelente oportunidade para quem deseja renovar o guarda-roupa com estilo e economia.

A Girapé Calçados está localizada na Avenida Major Amarantes, e convida seus clientes e toda a comunidade a aproveitarem o Black antecipado e garantir produtos de qualidade com condições especiais.