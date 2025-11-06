Homem é preso após furtar picanha em supermercado de Vilhena

Na noite desta quinta-feira, 6 de novembro, por volta das 19h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado em Vilhena.

No local, a equipe policial encontrou o suspeito imobilizado por dois funcionários, que relataram ter flagrado o homem saindo da loja com um volume suspeito nas pernas da calça.

Ao ser abordado, ele tentou fugir, mas foi contido do lado de fora do estabelecimento até a chegada da guarnição.

Durante a revista, os policiais constataram que o homem escondia uma peça de carne tipo picanha, pesando cerca de 1,2 kg, subtraída do interior da loja. O fato foi confirmado pelas imagens do sistema de monitoramento.

Diante da situação, o suspeito — que já possui histórico de furtos semelhantes — recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena para as providências legais cabíveis.

>>>Vídeo: