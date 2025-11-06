Ieda Chaves e TCE-RO unem forças por PL de creches e gestão escolar qualificada

Na última quarta-feira (5), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), presidente da Comissão de Educação e Cultura (CEC) da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), recebeu em reunião institucional o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), Paulo Curi, e representantes do setor educacional.

O encontro pautou a construção conjunta de um Projeto de Lei (PL) para o plano de expansão de creches e a seleção qualificada de gestores escolares, reforçando a parceria em prol de políticas públicas eficientes.

Com atuação destacada na defesa da educação, Ieda Chaves ressaltou a importância do tema. Para ela, essas demandas são fundamentais, especialmente para mães solo e famílias em situação de vulnerabilidade e a colaboração do TCE-RO tem sido essencial para avançar em um trabalho que busca uma sociedade mais justa e igualitária.

“É inegável que, sem a educação, não avançamos como sociedade, nem conseguimos fomentar, de fato, uma economia robusta, pois precisamos de mão de obra qualificada. Tudo isso passa pela escola”, afirmou a parlamentar.

O conselheiro, reconhecido pelo compromisso com a melhoria da educação em Rondônia, destacou o protagonismo do TCE-RO na área. “O Tribunal optou por priorizar a política educacional por diversas razões e temos encontrado ampla acolhida na Assembleia. Sob a liderança da deputada Ieda, esperamos aprovar uma regulamentação que assegure a seleção técnica e transparente dos gestores escolares. O impacto positivo para a educação rondoniense será enorme”, afirmou Curi.

Acesso

Durante o diálogo, também foi discutida a política de educação infantil, com foco na ampliação do acesso às creches. “Ficamos satisfeitos com o apoio da deputada a um projeto do TCE-RO e da Defensoria Pública que busca garantir a expansão de vagas e priorizar as crianças que mais precisam. Rondônia ainda apresenta baixos índices de atendimento em creches, e isso só mudará com o engajamento dos municípios, do Parlamento e dos órgãos de controle”, pontuou Curi.

Expectativa

Ao final, Ieda Chaves reforçou o compromisso com a institucionalização das boas práticas discutidas sob a seleção de gestores escolares. “Temos a chance de transformar essa iniciativa em lei, o que dará continuidade às ações, independentemente de mudanças de gestão/governo. A melhor prática exige qualificação e deve estar acima de qualquer interferência política”.