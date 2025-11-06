Jovem cai em golpe e entrega bicicleta elétrica a falsos compradores em Vilhena

Na noite de quarta-feira, 5 de novembro, um morador de Vilhena procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar ocorrência de estelionato após ser vítima de um golpe durante a venda de uma bicicleta elétrica anunciada em uma rede social.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, acompanhada do pai, relatou que havia anunciado uma bicicleta elétrica vermelha, modelo Sousa Bike bivolt, no Facebook. Após o anúncio, um indivíduo que se identificou como “Onésio” entrou em contato inicialmente pelo direct da plataforma e, posteriormente, via WhatsApp.

Após cerca de uma semana de negociações, o suposto comprador acertou o valor de R$ 3.500,00 e informou que enviaria dois funcionários para buscar a bicicleta. No momento da retirada, “Onésio” alegou que a transferência via Pix havia estornado, mas garantiu que realizaria o pagamento em seguida, orientando a vítima a entregar o veículo aos rapazes.

Confiando na promessa, o vendedor fez a entrega, mas logo percebeu que o pagamento não foi efetuado e que o falso comprador havia bloqueado seu número no aplicativo de mensagens.

Foi então que a vítima se deu conta de que havia caído em um golpe do tipo triangulado — esquema em que o estelionatário simula intermediar uma compra legítima entre duas partes.

A vítima apresentou à polícia imagens dos suspeitos que retiraram a bicicleta. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil de Vilhena.