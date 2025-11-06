Luizinho Goebel participa da Semana Internacional do Café em busca de tecnologias e soluções para produtores de RO

O deputado estadual Luizinho Goebel participa nesta semana da Semana Internacional do Café (SIC), realizada em Belo Horizonte (MG), considerada um dos maiores eventos do setor cafeeiro no Brasil.

O encontro reúne produtores, pesquisadores, empresas e representantes de órgãos públicos para apresentação de novas tecnologias, discussões técnicas e integração entre diferentes segmentos da cadeia produtiva.

De acordo com Goebel, a presença no evento tem como objetivo identificar soluções capazes de fortalecer o trabalho dos pequenos produtores de café de Rondônia. O parlamentar destacou que cada palestra, conversa e novidade encontrada durante a programação será convertida em informação e apoio ao setor no estado.

Nas redes sociais, Goebel afirmou que busca conhecimento e tecnologia para repassar aos produtores rondonienses, ressaltando a importância da agricultura na economia regional. Segundo ele, o mandato continuará atuando para aproximar inovação e oportunidades daqueles que trabalham diretamente no campo.

A Semana Internacional do Café segue como um espaço de troca de experiências e divulgação de avanços que podem contribuir para a melhoria da produção e da competitividade do café rondoniense.