Morador de Cabixi cai em golpe de falso empréstimo e perde quase R$ 1,2 mil

Um morador de Cabixi procurou a Polícia Militar nesta quinta-feira, 6 de novembro, para registrar ocorrência de estelionato após cair em um golpe de falso empréstimo.

Conforme relato, em setembro deste ano ele recebeu uma ligação de número com código (11), na qual o interlocutor se apresentou como representante de uma empresa financeira e ofereceu um empréstimo de R$ 5 mil. Após enviar um contrato assinado em PDF, o valor prometido não foi creditado.

Ao entrar em contato novamente, a vítima foi informada de que seria necessário pagar uma taxa de R$ 250,00 para liberação do empréstimo, quantia que foi depositada em uma conta da instituição 99Pay. Em seguida, os golpistas solicitaram outros valores, totalizando aproximadamente R$ 1,2 mil.

Ao perceber que se tratava de um golpe, o morador buscou orientação jurídica e registrou a ocorrência para as devidas providências legais.