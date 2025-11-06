Projeto “Vilhena, Minha Cidade Tem História” avança com estudo sobre rios locais e visita ao Rio Pires de Sá

A Escola Felipe Rocha de Lima deu continuidade, nesta quinta-feira (6), ao projeto “Vilhena, Minha Cidade Tem História”, que tem como objetivo promover o conhecimento sobre a formação do município e seus recursos naturais.

A atividade da semana foi dedicada ao estudo dos rios locais, com destaque para o Rio Pires de Sá, considerado o berço histórico de Vilhena.

As ações foram desenvolvidas com base no material da Editora Opet e contaram com a participação da professora mestre Silvana Afonso Costa, que ministrou a aula intitulada “Vilhena: A História da Nossa Água!”. Os estudantes do 3º ano C acompanharam uma exposição sobre a importância dos recursos hídricos para o desenvolvimento da região e sua ligação com os primeiros registros da cidade.

A programação segue nesta sexta-feira (7), quando os alunos realizarão um passeio de campo ao Rio Pires de Sá, permitindo a observação direta do conteúdo estudado em sala de aula e ampliando a vivência sobre a história local.

Após a visita, a turma participará de uma celebração em reconhecimento à professora Josy Mary da Rocha Golfetto, que conquistou o 3º lugar no Prêmio Ação Destaque 2025, realizado em Curitiba (PR). A premiação homenageia iniciativas educacionais de impacto em todo o país.