APAE elege nova diretoria para o triênio 2026/2028 em Vilhena

A APAE de Vilhena realizou, nesta quinta-feira, 6, a eleição da nova diretoria para o triênio 2026/2028, com votação unânime entre pais de alunos, responsáveis, professores e associados da instituição.

A escolha ocorreu durante Assembleia Geral Ordinária, seguindo as normas estatutárias da entidade.

A chapa única, liderada pelo empresário Wilsanet Vinícius Cordeiro Cartacho, foi aprovada sem votos contrários, marcando o início de um novo ciclo de gestão na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vilhena.

Ao Extra de Rondônia, Wil Cartacho disse que a nova diretoria assume com a responsabilidade de conduzir as ações administrativas, pedagógicas e sociais da APAE, instituição que atende pessoas com deficiência intelectual e múltipla no município, destacando que o processo eleitoral ocorreu de forma tranquila e participativa, reafirmando o compromisso coletivo com a continuidade e o fortalecimento do trabalho realizado em Vilhena. Os membros ficaram assim definidos:

DIRETORIA EXECUTIVA: Wilsanet V. Cordeiro Cartacho (Presidente), Carlos Alberto Moreira Modotti (Vice-presidente), Argeu Domingues da Costa (1º Diretor Financeiro), Fernando Volpini (2º Diretor Financeiro), Igor Freitas (1º Diretor Secretário), Tcherly Boca Santa (2º Diretor Secretário), Isabel Cristina Ripke Teodoro (Diretora de Patrimônio), Vitor Aniel (Diretor Social).

CONSELHO FISCAL: MEMBROS TITULARES: Jones Vanderlan Ely, Anilto Morais (Neguinho), João Carlos Raulick

SUPLENTES: Sandra Ribeiro de Oliveira, Maria Lucinete Pereira da Costa, José Edvaldo Magalhães

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Jeferson Jetter Coelho (Purga), Samir Pettenan, Eduardo Coimbra Nepomuceno, Vera Lúcia de Oliveira Casemiro, Vania Honório da Silva, Adriano Alex Batista

PROCURADORES JURÍDICOS: Eduardo Mezzomo Crisostomo e Júnior Antonio Gatto Junior.