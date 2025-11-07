Campanha solidária promove rifa para ajudar vilhenense Dorcino Pimenta em tratamento de saúde

Familiares e amigos de Dorcino Moisés Pimenta iniciaram uma campanha solidária para arrecadar recursos destinados ao tratamento de saúde do vilhenense, que passa por procedimentos relacionados a uma cirurgia cardíaca.

Para auxiliar nos custos, está sendo realizada uma rifa beneficente, cuja renda será totalmente revertida ao paciente.

O prêmio da rifa é uma vaca, e cada número custa R$ 35,00. As contribuições podem ser feitas por meio de PIX, utilizando a chave 274.997.901-34. Interessados em obter mais informações podem entrar em contato pelo telefone (69) 8454-8027.

A iniciativa busca mobilizar a comunidade para apoiar Dorcino durante o período de tratamento, oferecendo um meio acessível de contribuição. A organização da rifa destaca que qualquer ajuda é bem-vinda e reforça a importância da participação coletiva em momentos de necessidade.

A campanha segue aberta até a venda total dos números.