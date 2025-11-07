Confúcio Moura entrega investimentos e fortalece agricultura e educação em Castanheiras

Logo nas primeiras horas da quarta-feira (5), o senador Confúcio Moura chegou a Castanheiras para uma visita marcada por boas notícias, trabalho e proximidade com a população.

Em uma agenda voltada ao fortalecimento da agricultura familiar e à melhoria da educação, o parlamentar entregou benefícios que prometem transformar o dia a dia do município.

Um dos momentos mais simbólicos foi a entrega de um trator agrícola, equipamento que vai impulsionar o trabalho dos pequenos produtores e fortalecer a economia local. Além disso, foi inaugurada uma nova garagem para a Secretaria Municipal de Educação, construída para abrigar os ônibus escolares e garantir mais segurança e conservação da frota. O investimento total, de cerca de R$ 450 mil, é fruto de emendas parlamentares destinadas por Confúcio.

Acompanhado do prefeito Cícero Godói, o senador visitou também a Escola Vasco da Gama, onde foi recebido com entusiasmo por alunos, professores e gestores. No encontro, surgiu um novo pedido: a construção de uma quadra poliesportiva coberta, um sonho antigo da comunidade que deve receber atenção especial do parlamentar.

“É sempre gratificante ver o resultado do trabalho chegando às pessoas. Um trator que ajuda o produtor, uma garagem que melhora a estrutura da educação — são ações simples, mas que fazem diferença na vida de quem mais precisa”, destacou Confúcio Moura.

O prefeito Cícero Godói reforçou o papel do senador como parceiro do município:

“Confúcio tem sido um grande aliado de Castanheiras. Esses investimentos mostram seu compromisso com as cidades menores e com as famílias que vivem do campo”, afirmou.

A visita foi marcada por gestos de gratidão e por um diálogo próximo com a comunidade — marca registrada do estilo de atuação de Confúcio Moura, que segue consolidando um mandato voltado ao desenvolvimento humano, à valorização da educação e ao fortalecimento do campo em Rondônia.