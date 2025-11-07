Deputada federal Cristiane Lopes realiza visita técnica à UNIR e conhece estrutura do CEGEA

A deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil) atendeu ao convite do Grupo de Estudos e Pesquisas Modos de Vida e Culturas Amazônicas (GEPCULTURA), liderado pelo professor Dr. Josué da Costa Silva, e realizou uma visita técnica ao Centro de Estudos Geográficos e Socioambientais da Amazônia (CEGEA), localizado no Campus da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em Porto Velho.

Durante a visita, a parlamentar ressaltou o papel fundamental das universidades públicas para o desenvolvimento do estado. “Quero parabenizar todos os professores, pesquisadores e servidores da UNIR pelo trabalho comprometido que realizam na formação de profissionais que constroem o futuro do nosso estado. A educação transforma vidas, e por isso seguirei trabalhando para fortalecer o ensino superior e garantir melhores condições para quem se dedica a ensinar e pesquisar em Rondônia”, afirmou Cristiane Lopes

Cristiane foi recepcionada pelo chefe de gabinete da Reitoria, Fabrício Donizete Ribeiro, pelo chefe do Departamento de Geografia, professor Dr. Gustavo Abreu, além da professora Dra. Adriana Cristina da Silva Nunes, do professor Dr. Dorisvalder Dias Nunes e do professor Dr. Michel Watanabe.

Durante a visita técnica ao CEGEA-DEGEO/UNIR, a deputada conheceu a estrutura física do prédio de quatro pavimentos, visitando salas de aula, auditório, gabinetes de pesquisadores, grupos e laboratórios de pesquisa em Geografia. O espaço é um importante polo de produção científica sobre a realidade amazônica, reunindo professores e alunos dedicados a compreender os aspectos geográficos, ambientais e socioculturais da região.

O professor Dr. Gustavo Abreu, chefe do Departamento de Geografia da UNIR, destacou a relevância da visita.

“A presença da deputada Cristiane Lopes demonstra sensibilidade e comprometimento com a universidade pública. Esse diálogo entre a academia e o poder público é essencial para fortalecer a pesquisa, o ensino e as ações de extensão que beneficiam toda a sociedade rondoniense”, ressaltou o docente.

A deputada federal mantém uma relação próxima com a UNIR e o IFRO, sempre buscando valorização e fortalecimento do ensino superior. Em 2023, Cristiane participou da entrega de oito veículos adquiridos por meio de emenda parlamentar, ampliando a mobilidade e a capacidade de atendimento da instituição.

Em Brasília, a deputada também atua em pautas estratégicas, como a implantação do Hospital Universitário de Porto Velho, um projeto em discussão com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), que promete fortalecer o ensino, a pesquisa e o atendimento à população.

Ao final da visita, Cristiane reafirmou seu compromisso com a educação pública e de qualidade. “A UNIR é um patrimônio do nosso povo. Meu compromisso é seguir trabalhando para que seus espaços estejam sempre aptos a formar profissionais capacitados e comprometidos com o futuro de Rondônia.”