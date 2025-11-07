Deputada Lebrinha entrega trator para associação de agricultores em Monte Negro

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) realizou a entrega de um trator no município de Monte Negro. A Associação COPROMM, localizada na Linha C-30, foi contemplada com a máquina agrícola, destinada a fortalecer o trabalho dos produtores rurais da região.

“Essa entrega representa mais um passo importante para o fortalecimento da agricultura familiar em Monte Negro. Com esse trator, os produtores poderão ampliar a produção e reduzir custos, o que reflete diretamente no desenvolvimento econômico do município”, destacou a deputada Gislaine Lebrinha.

O recurso foi viabilizado por meio de emenda parlamentar da deputada, atendendo solicitação do vereador Waguinho da Saúde. O equipamento já está em uso pelos associados e contribui diretamente para o desenvolvimento das atividades agrícolas locais.

O presidente da associação, Valdecir Pedroso, agradeceu à parlamentar pela destinação do recurso e afirmou que o trator já está beneficiando os trabalhadores e facilitando o serviço no campo.