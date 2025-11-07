Em Vilhena, estudantes são conduzidos à delegacia após atos obscenos em sala de aula e ameaças  

Nesta sexta-feira, 7 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em uma escola estadual, situada na Rua 927, bairro Boa Esperança, em Vilhena, onde segundo denúncia da direção, alunas teriam sido vítimas de atos obscenos e ameaças praticado por dois estudantes dentro da sala de aula.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, a equipe policial conversou com uma das vítimas, a qual relatou que estava sentada em sua carteira, olhando para o quadro, quando um dos alunos a chamou para olhar para trás, nesse momento, ela e demais estudantes visualizaram um colega de sala se masturbando e mostrando seu órgão genital.

Outro estudante posicionou-se à frente da professora para impedir que ela visualizasse o ocorrido. Contudo, câmeras de segurança registraram o momento em que o infrator abaixou a cabeça embaixo da carteira e provavelmente praticou sexo oral no colega.

A professora ao perceber atitude suspeita por parte dos alunos, foi verificar a situação. As vítimas relataram o ocorrido, e as testemunhas confirmaram o ato obsceno, constatando ainda que havia resíduo semelhante a esperma no chão da sala de aula.

A professora conduziu os envolvidos para orientação. Ao retornarem para a sala, duas alunas foram ameaçadas pelo infrator que afirmou: “Vocês estão todas f… na minha mão, vou pegar vocês na saída.”

Na sequência, os alunos foram realocados para outra sala de aula. Em seguida, o outro infrator deslocou-se até a sala e questionou uma das alunas sobre a denúncia realizada, proferindo outra ameaça: “Eu e meu colega vamos te bater lá fora.”

A direção acionou o Conselho Tutelar que compareceu à escola, porém não manteve contato com a Polícia Militar, conversou apenas com servidora da secretaria e deixou o local sem obter informação do desfecho da ocorrência pela Policia Militar, pois seria necessário a condução dos alunos infratores a Delegacia de Polícia Civil pelo veículo do conselho, e diante da indisponibilidade de veículo adequado, foi utilizado o carro particular da diretora, para garantir o deslocamento e a integridade dos menores infratores.

A diretora ainda informou a polícia que um dos infratores apresenta histórico recorrente de problemas disciplinares, incluindo evasão do ambiente escolar, pulando o muro juntamente com o colega.

O outro infrator já foi flagrado anteriormente portando uma arma branca (faca de mesa) dentro da escola, além de outras ocorrências.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providencias.