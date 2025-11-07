Foragido da Justiça é preso após abordagem da Rádio Patrulha em Vilhena

Na tarde desta sexta-feira, 7 de novembro de 2025, a Polícia Militar prendeu um foragido da Justiça durante patrulhamento de rotina nas imediações da Praça do “Ginásio Geraldão”, localizada no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com apurado pelo Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha intensificava o patrulhamento no local, conhecido por denúncias de comércio e consumo de entorpecentes, quando avistou um homem em atitude suspeita.

Ao perceber a presença dos militares, o indivíduo — identificado apenas pelas iniciais B.P.S. — demonstrou nervosismo e tentou disfarçar, sentando-se em um canteiro da praça.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, de forma espontânea, o suspeito informou aos policiais que era foragido do sistema prisional. Após consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), foi confirmado um mandado em aberto em seu desfavor.

Diante dos fatos, B.P.S. recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais informados e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

Após os procedimentos de praxe e exame de corpo de delito, ele foi encaminhado à Colônia Penal, onde ficou à disposição da Justiça.