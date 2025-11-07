Ieda Chaves entrega veículo a associação de proteção animal em Cacoal

Na última quinta-feira (6), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) fez a entrega simbólica da chave de um veículo à Associação Protetora de Animais Vira Lata Vira Amor, em Cacoal.

O automóvel foi viabilizado por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil, liberada por intermédio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa).

A parlamentar aproveitou a visita para reforçar seu compromisso com a causa animal, que define como uma prioridade pessoal. “Escolhemos essa associação por conhecer o trabalho sério que realizam em Cacoal há mais de seis anos. Ficamos muito felizes em firmar esta parceria e colaborar com as ações locais”, disse Ieda Chaves durante o ato.

A destinação da emenda e a entrega do veículo representam um avanço importante para a Associação. Mesmo assim, a presidente Carmen Rey de Tsunosse reforça que a continuidade das ações depende do apoio da comunidade e de novas parcerias. “Agradecemos imensamente por esse carro. Será de grande utilidade para o nosso trabalho”, destacou.

Segundo a entidade, o abrigo conta com dezenas de animais sob os cuidados de protetores e voluntários. A tesoureira e responsável pelo canil, Marília Lenci, afirmou que o veículo será essencial tanto para os resgates quanto para a logística de eventos e arrecadações. “O carro vai auxiliar nos transportes dos resgates e nas ações de busca por doações de ração, roupas e outros itens. Agradecemos muito a deputada por acreditar no nosso trabalho”.

Políticas públicas

Apesar da chegada do veículo em boa hora, a associação segue necessitando de apoio da comunidade, especialmente doações e participação em campanhas de castração realizadas com apoio da prefeitura local. “Acredito que fortalecer iniciativas como essa é também garantir políticas públicas de proteção, respeito e responsabilidade com os animais. A demanda é muito grande porque ainda tem muitos animais abandonados, tem muitos animais em sofrimento”, completou Ieda Chaves.