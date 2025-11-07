Ieda Chaves reforça apoio ao esporte com emenda para os Jogos da Juventude Universitária

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 92 mil via execução para apoiar a realização dos 4º Jogos da Juventude Universitária de Rondônia (JOJURO), com premiações, material permanente e passagens aéreas, além de outras iniciativas.

O evento, promovido pelo Governo de Rondônia, por meio da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL), teve sua abertura marcada para esta sexta-feira (7), às 19h, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, em Porto Velho.

A competição reunirá estudantes-atletas de todo o estado em disputas nas modalidades de handebol, futsal, basquete, vôlei e tênis de mesa. As partidas serão realizadas ao longo de três dias, em diferentes ginásios da capital.

Para Ieda Chaves, o investimento no esporte universitário é fundamental para a juventude e a formação cidadã. “É uma alegria enorme ver os nossos jovens reunidos pelo esporte. O apoio ao JOJURO faz parte do nosso compromisso com a formação, a saúde e a inclusão social dos universitários de Rondônia. Seguiremos trabalhando para ampliar esses espaços e fortalecer políticas públicas que deem aos jovens condições reais de competir, crescer e representar nossa terra com orgulho”, afirmou.

Fomento de talentos

A SEJUCEL coordena esta edição do torneio, com o apoio da Coordenação da Juventude, liderada por Luís Norberto. Segundo ele, o evento é uma importante oportunidade para fomentar talentos e valorizar o esporte acadêmico. “Serão três dias de muito fomento dentro do esporte juvenil universitário. Tudo está sendo preparado para ser da melhor forma possível. Vai ser incrível, se Deus quiser”, ressaltou.

O JOJURO tem se consolidado como uma das principais competições estudantis do estado, integrando jovens de diversas regiões e incentivando a prática esportiva como um caminho essencial para o desenvolvimento pessoal e social.

Para acompanhar a divulgação do JOJURO, acesse aqui.]