Mulher é detida com celulares de origem suspeita durante patrulhamento em Vilhena

Durante patrulhamento de rotina na manhã desta sexta-feira, 7 de novembro de 2025, a Polícia Militar intensificou a vigilância nas proximidades do terminal rodoviário de Vilhena, no bairro Jardim Eldorado, local já conhecido por ser ponto de uso e possível comércio de entorpecentes.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, durante a ação, os militares receberam informações de um cidadão, que preferiu não se identificar, relatando que uma mulher estaria de posse de uma mochila preta contendo vários aparelhos celulares de marcas e cores diversas, possivelmente de origem duvidosa.

Diante das informações, a guarnição da Rádio Patrulha realizou buscas nas imediações e localizou a suspeita nas dependências de um hotel. Ao perceber a aproximação da viatura, a mulher demonstrou nervosismo e comportamento atípico, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, foram encontrados três aparelhos celulares dentro da mochila mencionada. Questionada sobre a procedência dos objetos, a suspeita afirmou não tê-los furtado, mas não soube explicar sua origem, optando por permanecer em silêncio.

Em consulta ao sistema policial, a Central de Operações constatou que já haviam sido registradas ocorrências recentes de furto e roubo de objetos semelhantes, conforme boletins de ocorrência relacionados.

Diante dos indícios, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para que a autoridade policial adote as medidas cabíveis.