Mulher é socorrida após ingerir grande quantidade de medicamentos em Vilhena

Na noite de quinta-feira, 6 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em um apartamento, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, os policiais conversaram com o companheiro da mulher, que relatou que ela enfrentava problemas pessoais, o que teria provocado forte abalo emocional e aparente estado de desespero.

Ainda conforme os relatos, em um momento posterior, a mulher teria ingerido diversos comprimidos, com a intenção de atentar contra a própria vida.

O companheiro acionou imediatamente o socorro, e uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos, encaminhando a vítima ao pronto atendimento médico, onde ela permaneceu sob cuidados especializados.