PF e Ibama realizam operação contra garimpo ilegal em terra indígena de Chupinguaia

A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), deflagrou, na quinta-feira, 6 de novembro, uma operação de desintrusão na Terra Indígena Tubarão Latundê, localizada no município de Chupinguaia, em Rondônia.

A ação foi desencadeada a partir de denúncias anônimas que apontavam a ocorrência de garimpo ilegal em área de acesso restrito. Após diligências preliminares, as equipes identificaram o ponto de exploração clandestina de recursos minerais e se deslocaram imediatamente até o local.

Durante a operação, cinco pessoas foram presas em flagrante. Duas armas de fogo e diversas munições foram apreendidas, além da inutilização de um acampamento e maquinários usados na atividade ilegal, incluindo uma retroescavadeira. Os detidos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecerão à disposição da Justiça.

Os investigados poderão responder, conforme suas responsabilidades, pelos crimes de extração de recursos minerais sem autorização legal, usurpação de bens da União e porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Federal reafirmou seu compromisso com a proteção das terras indígenas e o combate aos crimes ambientais, especialmente aqueles que atentam contra os direitos dos povos originários e a preservação da biodiversidade amazônica.