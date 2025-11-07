Prefeito faz balanço da gestão e anuncia “pacotão” de investimentos em saúde, educação, obras e trânsito em Vilhena

Em entrevista exclusiva concedida ao Extra de Rondônia nesta sexta-feira (7), o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, fez um balanço dos primeiros meses de seu segundo mandato — que, segundo ele, é uma continuidade da gestão anterior — e destacou avanços nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, agricultura e trânsito.

SAÚDE

O prefeito afirmou que o primeiro grande desafio da administração foi reorganizar a saúde pública. Ele destacou a reforma e ampliação de todas as unidades básicas de saúde, contratação de médicos e enfermeiros, abastecimento regular de medicamentos, reforma completa do Hospital Regional (HR).

De acordo com Flori, denúncias anteriores sobre falta de alimentos e condições inadequadas no HR foram superadas após investimentos e reorganização interna.

EDUCAÇÃO

Flori elencou um pacote de obras em andamento e outras já autorizadas, totalizando R$ 65 milhões em reformas, ampliações e novas construções. Entre os projetos, estão: construção de escolas nos bairros Cidade Verde e Alphaville, ampliações nas escolas Felipe Rocha, Nína Pool, Maria Seliur, José Paulo da Paz, Gorete Domingos e outras, reforma na Escola Hermógenes, quadras esportivas e melhorias estruturais diversas.

O prefeito ressaltou que Vilhena paga atualmente um dos melhores salários de professores do estado, segundo comparações feitas pela própria administração.

OBRAS E INFRAESTRUTURA

O gestor afirmou que a prefeitura duplicou o número de máquinas da Secretaria de Obras e reorganizou o funcionamento das equipes. Entre as ações, citou: três frentes permanentes de trabalho na zona rural, revitalização de estradas vicinais, asfaltamento em vários bairros da cidade, execução de obras historicamente aguardadas, como a das marginais da BR 174

Flori também mencionou investimentos no esporte, com descentralização de recursos para artes marciais, futebol, ginástica e entidades como a APAE e o Lar dos Idosos.

AGRICULTURA

O prefeito relatou que, ao assumir, a Secretaria de Agricultura tinha apenas dois tratores, um deles parado. Atualmente, são cinco máquinas disponíveis, além de melhorias estruturais e aumento superior a 300% no atendimento porta adentro.

TRÂNSITO

O prefeito reconheceu que o trânsito é uma das principais reclamações dos moradores, citando pesquisa que apontou percepção mais negativa do que a da saúde. Como resposta, anunciou: tarifa zero para toda a população em todos os ônibus urbanos, concurso para contratar 25 agentes de trânsito, aquisição de três viaturas e quatro motocicletas, compra de pardais e câmeras de monitoramento., com investimento estimado em R$ 8 milhões somente este ano

Flori também informou que está adquirindo dois semáforos para tentar melhorar o fluxo na BR-364, especialmente no trecho próximo às alças de acesso.

MAU CHEIRO E ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS

Sobre as reclamações de mau cheiro na cidade, o prefeito afirmou que parte da responsabilidade é estadual e que a Sedam vinha atuando de forma reservada. Segundo ele, após cobrança pública, a secretaria estadual confirmou investigação e atuação no caso.

RELAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL

Flori disse que mantém bom relacionamento com 12 dos 13 vereadores e que todos os projetos enviados foram aprovados.

Sobre questões envolvendo pagamento de médicos da Santa Casa, afirmou que a prefeitura não tem débitos com a instituição, o repasse é feito regularmente e que a contratação e pagamento dos médicos é responsabilidade da Santa Casa.

HORÁRIO DE EXPEDIENTE

Flori explicou que ampliou o horário de atendimento na prefeitura para garantir melhor serviço à população. Disse ainda que pode rever essa decisão caso os servidores ajudem a digitalizar procedimentos e serviços.

Flori encerrou a entrevista afirmando que Vilhena está organizada financeiramente e preparada para receber grandes investimentos nos próximos anos, desde que o Governo do Estado cumpra o acordo de assumir o Hospital Regional até o final do ano.