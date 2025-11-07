Rondônia avança no futuro do café: Projeto de Lei de Cássio Gois incentiva produção de café em cápsulas no estado

O aroma e a qualidade do café rondoniense acabam de ganhar um novo capítulo de inovação. O deputado estadual Cássio Gois apresentou o Projeto de Lei nº 895/2025, que institui a Política Estadual de Regulamentação, Incentivo e Sustentabilidade do Café em Cápsulas em Rondônia, com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva, estimular o consumo sustentável e preparar o estado para competir no mercado moderno de cafés especiais.

Em entrevista durante a Semana Internacional do Café (SIC), realizada em Belo Horizonte (MG), o parlamentar destacou que a proposta foi inspirada nos avanços observados em Cacoal, reconhecida nacionalmente como a Capital do Café de Rondônia. O município participou pela quinta vez consecutiva do evento e surpreendeu o público com o lançamento do café em cápsula, que conquistou visitantes e especialistas do setor.

O projeto propõe medidas voltadas à inovação e sustentabilidade, como:

Incentivar a produção estadual de café em cápsulas, promovendo competitividade da indústria local;

Garantir a qualidade e a rastreabilidade do café produzido;

Estimular o uso de materiais biodegradáveis e recicláveis;

Criar mecanismos de logística reversa para coleta e reaproveitamento das cápsulas;

Apoiar pesquisas e inovações tecnológicas que tornem o produto mais sustentável;

Promover campanhas de conscientização ambiental sobre o descarte adequado.

“Rondônia é referência na produção de café de qualidade. Nosso objetivo é dar um passo além, estimulando a inovação com responsabilidade ambiental. O café em cápsula é uma tendência mundial, e queremos que o produtor rondoniense esteja preparado para competir e se destacar nesse mercado”, afirmou o deputado Cássio Gois, autor do projeto.

O prefeito de Cacoal, Adailton Furia, também comemorou o avanço. “Cacoal tem mostrado para o Brasil o potencial do nosso café. Essa iniciativa é um marco importante, pois une inovação, sustentabilidade e valorização dos produtores. É motivo de orgulho ver Rondônia seguindo firme nesse caminho de progresso”, destacou.

O projeto segue em tramitação na Assembleia Legislativa de Rondônia e reforça o compromisso do estado com a tecnologia, a sustentabilidade e o fortalecimento do agronegócio, consolidando Cacoal e Rondônia como potências nacionais na produção de café.