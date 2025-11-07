Rondônia brilha no Coffee of The Year 2025 em MG

Rondônia mais uma vez mostra sua força e protagonismo no cenário nacional!

O estado conquistou o 2º lugar no Coffee of the Year 2025, um dos concursos mais prestigiados do país, que reconhece os melhores cafés do Brasil.

A premiação foi realizada nesta sexta-feira (7), durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte (MG), e reuniu os grandes nomes da cafeicultura brasileira.

Entre mais de 600 amostras inscritas — 453 de arábica e 148 de canéfora — o destaque rondoniense foi a produtora Angélica Alexandrino Nicola, do Sítio São Sebastião, em Seringueiras (RO). Ela conquistou o título de 2º melhor café canéfora do Brasil, levando o nome de Rondônia mais uma vez ao topo da excelência nacional.

“Essa conquista é o reflexo da dedicação, do amor e da inovação dos nossos produtores. Rondônia é, sem dúvida, uma das potências do café no Brasil”, celebrou o deputado Cássio Gois, que esteve presente na premiação.

O Coffee of the Year tem como missão reunir os melhores cafés brasileiros, incentivar o aprimoramento das lavouras e fortalecer o posicionamento do país no cenário global. A cada edição, o concurso se torna uma vitrine internacional para os produtores que trabalham com qualidade e sustentabilidade.

Durante o evento, o deputado Cássio Gois — autor de leis que incentivam, valorizam e fortalecem a cafeicultura rondoniense — visitou diversos estandes que representam toda a cadeia produtiva do café, desde as cooperativas e torrefações até as cafeterias e exportadores.

Cássio destacou a importância do reconhecimento conquistado por Rondônia e fez questão de parabenizar não apenas os vencedores, mas todos os finalistas do estado, que seguem transformando o nome de Rondônia em sinônimo de qualidade e inovação.

“Cada produtor rondoniense é parte desse resultado. Eu parabenizo a Angélica pela linda conquista, mas também agradeço a todos que representaram nosso estado com tanto orgulho. Continuaremos lutando por políticas públicas que fortaleçam ainda mais o nosso café, do campo à xícara”, afirmou o deputado.

A participação do parlamentar na SIC reforça sua trajetória como defensor incansável da cafeicultura de Rondônia, e seu compromisso com ações concretas em prol do setor. Entre elas, destacam-se:

•Lei N.º 5.804/2024, de autoria do deputado, que prioriza a aquisição pelo Estado de café torrado em grão e moído da espécie Robusta Amazônico, proveniente da agricultura familiar e de empreendedores rurais rondonienses;

•Projeto de Lei N.º 895/2025, em tramitação na Assembleia Legislativa, que institui a Política Estadual de Incentivo e Sustentabilidade do Café em Cápsulas em Rondônia, unindo tecnologia, sustentabilidade e valorização da produção local.

Rondônia segue se destacando como uma das maiores potências do café canéfora do Brasil, com produtores que encantam o país e o mundo com sua qualidade e tradição.

E, com o apoio e o trabalho do deputado Cássio Gois, o futuro da cafeicultura rondoniense será ainda mais forte e promissor.