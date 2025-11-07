Secretário de Saúde de Vilhena representa Rondônia em seminário inter-regional da Amazônia Ocidental no Acre

O secretário municipal de Saúde de Vilhena, Wagner Wasczuk Borges, representou Rondônia no Seminário Inter-regional e Interfederativo das Regiões de Saúde das calhas dos Rios Juruá e Purus, realizado entre os dias 5 e 7 de novembro, na cidade de Rio Branco, Acre.

O evento foi promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Amazonas (COSEMS-AM), em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Acre (COSEMS-AC), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), as Secretarias Estaduais de Saúde do Amazonas e do Acre, e o Ministério da Saúde.

O seminário teve como foco o fortalecimento das Regiões de Saúde e das pactuações interestaduais, com vistas à ampliação do acesso, integralidade e equidade na oferta de serviços de saúde às populações da Amazônia Ocidental.

Durante os três dias de programação, gestores municipais, técnicos e representantes do Ministério da Saúde debateram estratégias conjuntas para a consolidação das regiões interestaduais de saúde nas calhas do Purus e Juruá, que envolvem municípios do Acre e Amazonas.

A participação de Rondônia reforçou a importância do diálogo entre estados vizinhos para o aprimoramento das políticas públicas de saúde na região Norte, especialmente nas áreas de fronteira e de difícil acesso. “A construção de pactuações interestaduais é essencial para garantir que o cidadão da Amazônia tenha acesso integral e resolutivo aos serviços de saúde, independentemente do lado da fronteira onde viva. A integração entre os estados é um caminho necessário para fortalecer o SUS na região”, destacou Wagner Borges.

A presença do gestor rondoniense também marca o compromisso do COSEMS-RO em contribuir com a consolidação das redes regionais e interestaduais de atenção à saúde, promovendo a troca de experiências e o fortalecimento das relações interfederativas na Amazônia.