Sílvia Cristina solicita ao Incra e AGU que formalizem ao STF o pedido de suspensão das ações contra os produtores rurais

“Aquelas cenas em Alvorada do Oeste, com a queimadas casas, currais, galpões e outras benfeitorias, são revoltantes. Mas, infelizmente esse clima de terror segue e os produtores rurais do PA Jaru-Aru, no distrito de Tarilândia, em Jaru, foram notificados e deram 30 dias para que saiam das propriedades, mesmo com título definitivo e escritura pública, registrada em cartório. É um absurdo!”, desabafou a deputada.

Sílvia Cristina argumentou nos encontros que “o mesmo Incra que entregou o título definitivo de propriedade, agora notifica as famílias sobre o despejo. Solicitar junto à Casa Civil, para que formalize uma petição junto ao STF, para que suspenda as ações de desapropriação e as notificações de despejo”.

Para a parlamentar, “estamos sob um clima de terror no campo, de insegurança jurídica, onde escritura pública e títulos definitivos não têm mais valor. São trabalhadores, com documento da terra, tratados como invasores, após um erro de sobreposição de áreas do Incra e da Funai. Seguimos vigilantes e buscando uma solução definitiva para esse problema grave”.