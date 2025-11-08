Adolescente tem conta de rede social invadida e é exposta por colegas em escola de Chupinguaia

Na sexta-feira, 7 de outubro de 2025, uma adolescente compareceu ao quartel da Polícia Militar de Chupinguaia, acompanhada de sua mãe, para denunciar que sua conta no Instagram foi invadida e utilizada de forma indevida por colegas de escola.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a jovem teve seu perfil acessado por uma colega, também menor de idade.

A invasão foi descoberta após outro estudante mostrar à vítima imagens e mensagens enviadas por um terceiro colega, as quais teriam origem na conta hackeada.

A vítima registrou em vídeo as conversas visualizadas no celular de um colega e conseguiu identificar o número do WhatsApp envolvido, com código de área (69), de um adolescente da mesma escola.

Conforme o relato, o autor teria acessado o perfil da vítima e compartilhado capturas de tela de conversas privadas com o namorado da vítima, além de repassar o conteúdo a outros alunos da mesma escola.

Entre os arquivos divulgados, havia fotos pessoais enviadas pela vítima ao namorado, que, segundo ela, não continham nudez. No entanto, a suspeita teria dito aos demais colegas que se tratava de imagens íntimas, causando constrangimento e exposição da menor no ambiente escolar.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde será apurado para a adoção das medidas cabíveis.