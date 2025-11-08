Casal é preso com arma e munições durante patrulhamento da PM em Chupinguaia

Na noite de sexta-feira, 7 de novembro de 2025, por volta das 20h, a Polícia Militar realizou a prisão de um casal por posse ilegal de arma de fogo e munições, durante patrulhamento ostensivo pela Avenida Tancredo Neves, em Chupinguaia.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, os policiais avistaram W.C.S., nas dependências de um estabelecimento comercial. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito demonstrou nervosismo e entregou uma sacola e um capacete à K.S.M., proprietária do local.

Diante da atitude suspeita, a guarnição procedeu à abordagem e revista dos presentes. Questionada sobre o conteúdo da sacola, a mulher afirmou desconhecer o que havia nela. Com autorização da mesma, os policiais entraram no interior do estabelecimento e localizaram o capacete e a sacola, onde encontraram uma arma de fogo do tipo “garrucha” calibre .36, um cartucho intacto do mesmo calibre e uma machadinha.

Durante a ação, W.C.S., assumiu ser o dono dos objetos e declarou aos policiais ser integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”. Em continuidade às buscas, os militares localizaram, nos fundos do comércio, uma caixa de pesca contendo quatro munições calibre .22, as quais K.S.M., confirmou serem de sua propriedade.

Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena para as providências cabíveis.

Segundo o registro policial, os conduzidos apresentavam boas condições físicas e não possuíam lesões aparentes.