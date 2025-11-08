Divulgado com exclusividade pelo EXTRA, caso do gato “ciclope” vilhenense repercute em nível nacional; animal morreu

O caso do gato “ciclope”, divulgado com exclusividade pelo Extra de Rondônia na manhã da última quarta-feira, 5, ganhou destaque na imprensa estadual e nacional (leia AQUI).

O caso repercutiu nos principais sites de notícias de Rondônia e do país, como o Uol (leia AQUI).

Na tarde desta sexta-feira, 7, Gilberto Ponciano de Almeida, 32 anos, que mora no distrito vilhenense de Nova Conquista, disse ao Extra de Rondônia que o gato morreu após quase oito horas de vida. “Ele nasceu de madrugada e morreu por volta das 13h, mais ou menos. Só tinha boca, aí não respirava”, disse Almeida.

O CASO

Segundo especialistas, a condição observada no filhote é conhecida como ciclopia, uma anomalia extremamente rara que ocorre devido a uma falha no desenvolvimento embrionário, na qual o rosto e o cérebro não se dividem completamente. Essa condição é registrada em menos de uma em cada 100 mil nascimentos.