É NESTE DOMINGO: Deputada Rosangela Donadon convida população para celebrar os 30 anos da Associação Marcos Donadon em Colorado

A deputada estadual Rosangela Donadon anunciou o convite oficial para a grande celebração dos 30 anos da Associação Marcos Donadon, uma das instituições sociais mais importantes do Cone Sul de Rondônia.

A festividade será realizada neste domingo, 09 de novembro de 2025, a partir das 15h, em frente à sede da Associação, em Colorado do Oeste.

A comemoração marca três décadas de serviços prestados à comunidade, incluindo ações de apoio social, exames de saúde e projetos que beneficiam milhares de famílias ao longo dos anos.

Para a deputada, trata-se de um momento especial de reconhecimento e gratidão pela história construída pela instituição. “São 30 anos de trabalho dedicados às pessoas, sempre com muito carinho, responsabilidade e compromisso. Será uma alegria celebrar essa trajetória ao lado das famílias de Colorado do Oeste”, afirmou a parlamentar.

A programação do evento inclui bolo comemorativo, cachorro-quente, refrigerante, picolé, pula-pula, tobogã e o sorteio de 15 bicicletas, atração que promete animar especialmente as crianças presentes. Toda a estrutura foi preparada para proporcionar um dia de festa e integração comunitária.

A deputada reforçou o convite a toda a população do município e região. “Queremos que este seja um momento especial para todos. A Associação Marcos Donadon faz parte da história da nossa cidade, e celebrar esses 30 anos ao lado da comunidade é uma grande honra”, destacou.

A celebração é aberta ao público e deve reunir centenas de moradores para homenagear o legado social construído pela Associação ao longo de três décadas.