Motociclista sem habilitação se envolve em acidente com pedestre no centro de Vilhena

Na tarde de sexta-feira, 7 de outubro de 2025, a Polícia Militar registrou um acidente de trânsito com vítima na Avenida Major Amarante, região central de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o condutor de uma motocicleta CG 125 seguia sentido bairro 5º BEC quando colidiu com um pedestre que atravessava a via.

O motociclista relatou aos policiais que trafegava normalmente e não conseguiu evitar a colisão devido à travessia repentina da vítima.

Durante o impacto, o condutor caiu e acabou atingindo o pedestre com o capacete, provocando um corte profundo na cabeça da vítima. O pedestre foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado ao Hospital Regional.

Uma testemunha informou à polícia que viu o motociclista trafegando em alta velocidade e realizando uma frenagem brusca antes da colisão.

A área foi isolada e periciada por equipe técnica da Polícia Civil. No local, os policiais constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A motocicleta, em situação regular, foi liberada a um motorista habilitado, enquanto o infrator foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Foi lavrado auto de infração pela irregularidade constatada. A vítima permaneceu hospitalizada em observação devido ao ferimento na cabeça.