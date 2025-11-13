Ao EXTRA, diretor do Detran destaca ações de segurança no trânsito e avalia pré-candidatura a deputado estadual em RO

O diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), Sandro Rocha, concedeu entrevista ao Extra de Rondônia nesta quinta-feira (13) e apresentou um balanço das ações realizadas pelo órgão em todo o estado.

Ele destacou avanços nas áreas de educação, fiscalização e engenharia de tráfego, além de mencionar a possibilidade de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa nas eleições de 2026.

Segundo Sandro Rocha, Rondônia possui atualmente quase 1,3 milhão de veículos registrados, um número considerado alto para um estado com aproximadamente 1,6 milhão de habitantes.

O diretor explicou que o Detran tem trabalhado para reduzir os sinistros de trânsito, que continuam sendo uma preocupação, especialmente nas rodovias estaduais e federais.

Ele ressaltou que o órgão já desenvolveu projetos de sinalização nos 52 municípios de Rondônia, apresentados às prefeituras para firmar convênios de execução. A iniciativa, segundo o diretor, tem foco na segurança viária e na preservação de vidas, sem ligação com interesses políticos.

Entre as ações de destaque, o Detran foi reconhecido nacionalmente na campanha Maio Amarelo, recebendo prêmio do Observatório Nacional de Segurança Viária por ser o estado com maior número de ações educativas no país. O trabalho em escolas também foi ampliado: mais de 300 unidades foram atendidas em 2025, triplicando o número de 2024.

Sandro Rocha informou que 70% dos sinistros registrados em Rondônia envolvem motociclistas, o que tem motivado campanhas educativas específicas para esse público, incluindo distribuição de capacetes e antenas corta-pipa. Ele também destacou o investimento em transformação digital, com novos serviços online, aplicativo e atendimento automatizado para facilitar o acesso da população.

ELEIÇÕES

Durante a entrevista, Sandro Rocha confirmou que avalia lançar sua pré-candidatura a deputado estadual. Filiado ao União Brasil, ele disse que ainda está conversando com o governador Marcos Rocha e com lideranças políticas para definir se permanecerá na legenda ou se migrará para outro partido. “Tenho sido incentivado por muitas pessoas a disputar as eleições e estou avaliando essa possibilidade. A princípio, a ideia é concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa”, afirmou ao Extra de Rondônia.

Rocha disse que, com presença cada vez mais marcante nos municípios e ações voltadas à segurança viária, o Detran de Rondônia encerra o ano de 2025 com resultados expressivos e perspectivas de continuidade nos investimentos em educação e tecnologia no trânsito.