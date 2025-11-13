COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

ADILSON DOMINGUES – GWM POER P30 Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o empresário ADILSON DOMINGUES da Farmácia POPULAR em Cacoal, retirou seu maravilhoso GWM POER P30. O consultor de vendas André Dotto Pacheco foi o responsável pela venda

CARLOS ROBERTO SOUZA – GWM POER P30 Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o empresário CARLOS ROBERTO SOUZA da empresa LUBRIPORTO em Rondônia, Mato Grosso e Acre, retirou seu maravilhoso GWM POER P30 o maravilhoso lançamento da pick-up média POER 30. O consultor de vendas André Dotto Pacheco foi o responsável pela venda ANA PAULA E PATRICK – GWM HAVAL H6 HEV ONE Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, a empresária ANA PAULA ZANCHETT da empresa BARROCO DECORAÇÕES em Vilhena/RO, com o esposo PATRICK BORTOLAMEDI retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H6 HEV ONE. O consultor de vendas André Dotto Pacheco foi o responsável pela venda.

CÍCERO E LANE MARIA – GWM POER P30 Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, CÍCERO BORDONI DA SILVA com a esposa enfermeira LANE MARIA ME MELO BORDINI retirou seu maravilhoso GWM POER P30. A consultora de vendas Valéria Crispim foi a responsável pela venda ARQ ART 2025 – CASA & DECORAÇÃO e DIMARE Com a neta MARIANA, o empresário OTÁVIO FOLI prestigiou a 4ª Edição do ARQ ART 2025 do evento idealizado pela arquiteta Hiria Bianchini, considerado o maior encontro entre arte e arquitetura da região, que aconteceu no período último de cinco a oito, no Condomínio San Francisco Garden um empreendimento do Grupocal em Cacoal/RO. O evento que reuniu seis artistas plásticos e nove renomados arquitetos locais, teve como patrocinadores as empresas CASA & DECORAÇÃO e DIMARE CACOAL da famosa franquia de móveis planejados ARQ ART 2025 – CASA & DECORAÇÃO e DIMARE O empresário WENDER GARCIA prestigiou a 4ª Edição do ARQ ART 2025 do evento idealizado pela arquiteta HIRIA BIANCHINI, considerado o maior encontro entre arte e arquitetura da região, que aconteceu no período último de cinco a oito, no Condomínio San Francisco Garden um empreendimento do Grupocal em Cacoal/RO. O evento que reuniu seis artistas plásticos e nove renomados arquitetos locais, teve como patrocinadores as empresas CASA & DECORAÇÃO e DIMARE CACOAL da famosa franquia de móveis planejados ARQ ART 2025 – RD Arquitetura e Engenharia / HOKAY Cacoal Adorei o convite da arquiteta DANIELLY ALVES e participei no último dia sete, do exclusivo omakase com o talentoso chef TIAGO GOMES ROCHA do HOKAY durante a ARQ ART 2025 evento realizado no Condomínio San Francisco Garden em Cacoal/RO, que é uma idealização da arquiteta Hiria Bianchini, e nesta 4ª Edição reuniu seis artistas plásticos e nove renomados arquitetos locais. O espaço teve como um dos patrocinadores a CASA & DECORAÇÃO e a franquia DIMARE CACOAL de móveis planejados

ARQ ART 2025 – DIMARE CACOAL Durante o prestigiado ARQ ART 2025 realizado no Condomínio San Francisco Garden em Cacoal/RO, numa idealização da arquiteta Hiria Bianchini, e que reuniu nesta 4ª Edição seis artistas plásticos e nove renomados arquitetos locais, registrei o empresário WESLEY GARCIA com a esposa ANDRESSA OLIVEIRA e a filha VALENTINA no espaço da arquiteta Danielly Alves, que teve como um dos patrocinadores a CASA & DECORAÇÃO e a franquia DIMARE CACOAL de móveis planejados

ARQ ART 2025 – Arquiteta BEATRIZ ANDRADE Durante a 4ª Edição do ARQ ART 2025 evento idealizado pela arquiteta Hiria Bianchini, considerado o maior encontro entre arte e arquitetura da região, que aconteceu no período último de cinco a oito, no Condomínio San Francisco Garden em Cacoal/RO, registrei a arquiteta BEATRIZ ANDRADE no espaço ambientado por ela com móveis e decoração da CASA & DECORAÇÃO e um lindo painel em fibra de vidro do artista plástico WALMIR LÉO ZIMMERMANN

ARQ ART 2025 – Arquiteta BRUNA GUTIERREZ Durante a 4ª Edição do ARQ ART 2025 evento idealizado pela arquiteta Hiria Bianchini, considerado o maior encontro entre arte e arquitetura da região, que aconteceu no período último de cinco a oito, no Condomínio San Francisco Garden em Cacoal/RO, registrei a arquiteta BRUNA GUTIERREZ no espaço ambientado por ela com móveis e decoração da CASA & DECORAÇÃO e um lindo painel da artista plástica LAÍS COSTA LÍNEA RESIDENCE – SUCESSO DE VENDAS Em apenas 14 dias foram negociados cerca de 100 apartamentos do LÍNEA RESIDENCE em Cacoal/RO, um novo empreendimento do Grupocal – Construções e Incorporações. Com layouts diferentes de apartamentos, o mais cobiçado, logo na abertura das vendas foi o de duas suítes, o Select. É um apartamento que também inclui lavabo e varanda gourmet. Com quatro opções de planta, o Línea Residence foi planejado para oferecer unidades mais compactas, que são ideais para quem busca praticidade, e unidades com espaços amplos, perfeitos para famílias que valorizam a qualidade de vida. Composto por duas torres, cada uma com nove pavimentos, o condomínio conta com um total de 128 apartamentos. As vendas estão sendo feitas pela Sefrin Imobiliária MILHAS VIAGENS E TURISMO – DUBAI Acompanhada de Jimmy Alfredo Suarez a empresária Alessandra Stecca CEO da MILHAS VIAGENS E TURISMO em Cacoal/RO, com mais de 48 países visitados, descobriu cedo sua paixão por viagens. Movida por esse desejo, graduou-se em Turismo e viveu experiências inesquecíveis ao redor do mundo por quase oito anos. Com planejamento especializado e equipe de consultoras dedicadas, Alessandra Stecca que já conhece o mundo com os próprios pés, cuida da experiência de seu cliente do início ao fim, organizando a viagem com inteligência, exclusividade e principalmente segurança. Na foto Alê e Jimmy no maravilhoso Miracle Garden em extenso roteiro turístico por DUBAI, onde acompanham um grupo de clientes da Capital do Café ELY VALENÇA NA AÚSTRIA – CASE IH O empresário Ely Valença da MAMORÉ Máquinas Agrícolas com matriz em Cacoal e lojas nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Ariquemes e Porto Velho em Rondônia, e ainda em Rio Branco no Acre, em Manaus e Humaitá no Amazonas, e Boa Vista e Rorainópolis em Roraima, durante temporada na Europa numa imersão internacional com visita à fábrica da CASE IH em St. Valentin, fez roteiro que incluiu um city tour por Viena ELY VALENÇA NA AÚSTRIA – CASE IH Os empresários Ely Valença e Luiz Gotardo da MAMORÉ Máquinas Agrícolas com matriz em Cacoal e lojas nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Ariquemes e Porto Velho em Rondônia, e ainda em Rio Branco no Acre, em Manaus e Humaitá no Amazonas, e Boa Vista e Rorainópolis em Roraima, em mais uma ação de relacionamento e imersão internacional, a empresa levou um grupo de clientes para uma experiência exclusiva na Europa. O roteiro incluiu um city tour por Viena, visita à fábrica da Case IH em St. Valentin, referência global em inovação e tecnologia agrícola, e participam da Agritechnica maior feira de tecnologia agrícola do mundo, realizada na Alemanha. Uma jornada que reforça o compromisso da MAMORÉ Máquinas Agrícolas em aproximar seus clientes das mais avançadas soluções do agronegócio mundial. ASSDACO EM ALVORADA DO OESTE No último final de semana, a Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni – ASSDACO realizou mais uma campanha de prevenção ao câncer. Desta vez, a ação foi realizada na cidade de Alvorada do Oeste/RO, em parceria com a Loja Maçônica Estrela da Alvorada n. 21 e a Associação Beneficente das Romãs. A ação reuniu aproximadamente 500 pessoas, moradoras de Alvorada e também de Castanheiras, que puderam realizar exames de prevenção aos cânceres de mama e de próstata. A campanha contou com a parceria das Prefeituras Municipais de ambas as cidades, destacando a realização dos exames de prevenção ao câncer de colo uterino realizados pela Prefeitura de Alvorada.